落成典禮接近尾聲時，高雄市長陳其邁與籃球隊球員進行開球儀式。（崔正綱攝）

高雄市長陳其邁與籃球隊球員們合照留念。（崔正綱攝）

高雄市長陳其邁在球場投藍秀一手時，不料投出個「麵包」。（崔正綱攝）

北高雄近年快速發展、人口增加，許多青少年夜間沒有場地打球，高市府去年斥資近8000萬元，興建北高雄首座青少年籃球場「明華國中半戶外籃球場」，還提供夜間照明，成為市民運動新去處。高雄市長陳其邁表示，多數人白天都在上班上課無暇運動，下班放學後又因光線不足限縮運動時間，透過更完善運動空間，鼓勵民眾多運動。

北高雄近年快速發展丶人口聚集增加，然而在北高雄都會區卻沒有青少年夜間籃球場地，學生們下課後只能在無夜間照明的球場打球，運動時間隨著光線減弱被迫減少。

因應在地居民需求，高市府去年斥資近8000萬元，選定交通便利、人潮聚集的明華國中，建置明華國中半戶外籃球場，做為北高雄青少年籃球基地。球場內有4面籃球場、8個籃球框，還有「薄殼」外觀，融合都市地景與彰顯學校特質，於去年5月開始施工，本月7日完工、今日落成。

陳其邁今日上午出席落成典禮，他表示北高雄很多的上班族、學生白天都要上班上課，無暇有時間運動，直到下班下課後卻因光線不足被迫限縮運動時間，故市府選擇明華國中興建半戶外球場，並且提供夜間照明，提供完善的運動空間，鼓勵民眾多運動。

陳其邁隨後也小試身手，站在罰球線投籃，但很糗投了個「麵包」，也不忘與現場籃球隊球員們玩自拍。他表示，特別感謝明華國中師生的配合，將學校、社區進行最有效的連結，球場白天作為教學設施，晚上或假日就提供民眾作為運動的處所，彼此聯繫感情讓學校跟社區能夠合而為一。

教育局表示，高市府積極改善校園運動環境，自2021年起，陸續獲得中央補助市內學校跑道重建，迄今共計121校獲得補助跑道全面翻新，並新建17座風雨球場、75座光電風雨球場，嘉惠高雄市上萬學子。

此外，教育局指出，除了明華國中外，新莊高中、楠梓高中、鳳甲國中、正興國中、前金國中、三民家商、後勁國小、阿蓮國中與陽明國中等九校，均設有夜間照明設施，鼓勵民眾多加使用。