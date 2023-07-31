「日本維新會」8月1日至3日將由黨代表馬場伸幸眾議員率團來台，成員共10人，外交部今天表示，維新會是日本第二大在野黨，對我國極為友好，此次是馬場伸幸出任該黨黨魁後首度率團訪台，將致力推動與台灣發展友好關係，展現挺台的立場。

「日本維新會．中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」成員除馬場伸幸外，還包括井上英孝眾議員、柳ケ瀬裕文參議員、音喜多駿參議員、東徹參議員、石井章參議員、柴田巧參議員、中司宏眾議員及隨團人員等共10人，外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部發言人劉永健指出，馬場一行在台期間將拜會總統蔡英文、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人，並將前往五指山李登輝前總統墓前參拜，及赴花蓮等地參訪。

他說，「日本維新會」是日本第二大在野黨，對我國極為友好，曾於107年我國花蓮發生大地震後，捐款1000萬日圓協助災後重建。此次是馬場出任該黨黨魁後首度率團訪台，將致力推動與台灣發展友好關係，展現挺台的立場。

劉永健強調，台日雙方交流頻繁，互動密切，兩國互為共享自由、民主、法治及人權等普世價值的重要夥伴。此次「日本維新會」組團訪台，除彰顯對我國的重視與堅定支持，也將有助進一步提升台日間的實質合作關係。