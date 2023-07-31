台中市食品藥物安全處啟動「食品容器具或包材稽查專案」，查核4家食品容器具製造業者及5家販售場域，共抽驗10件食品容器具產品，檢驗結果全數合格。食安處31日呼籲消費者，選購時應挑選容器具標示完整的產品，並依標示正確使用，若發生破損、裂痕、不良變色等，應立即更換。

食安處表示，不論內用或外帶餐點，食品容器具都是不可忽略的一環，自2017年7月1日起，若食品接觸面含塑膠材質的食品容器或包裝，為保障消費者獲得資訊的權利，業者均應依《食品安全衛生管理法》規定，標示產品品名、材質名稱、耐熱溫度、淨重及容量或數量、負責廠商、原產地、製造日期等資訊，並同步揭露產品為食品接觸用途及重複或一次使用等資訊。

食安處表示，此次啟動「食品容器具或包材稽查專案」派員到下游販售端的大賣場、超市、烘培材料店等5家，共抽驗7件食品容器具；在製造源頭端則稽查4家抽驗3件，檢驗螢光增白劑、甲醛、塑化劑、耐熱溫度及溶出試驗等項目。另外，並針對製造場所，查核食品良好衛生規範（GHP）準則及食品業者登錄等項目，查核結果均符合法規規定。

食安處建議消費者，選購時應挑選標示完整的產品，確認材質名稱、耐熱溫度及使用注意事項或微波等其他警語，依標示正確使用；若發現產品包裝發生破損、裂痕、不良變色等，應立即更換。