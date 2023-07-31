在「元大美債20年ETF」期貨部分，標的ETF是追蹤ICE美國政府20+年期債券指數，可靈敏反應美國通膨預期、利率政策及經濟展望等，有效規避美國利率及總體經濟風險，並有助於實現投資組合多元化。此外，遇標的ETF配息時，除息日當天期貨買(賣)方權益數將增加(扣除)約當現金股利，類似ETF買方可收到現金股息概念。

在「富邦越南ETF」期貨，標的ETF追蹤富時越南30指數，指數成分股為胡志明證券交易所中市值最大之30檔股票，可綜合反映越南股市表現。越南具有經濟快速成長及龐大年輕人口紅利優勢，同時亦有新興市場政經風險，可為交易人提供交易及避險機會。

至於「群益台灣ESG低碳ETF」期貨，標的ETF是追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，為首檔將碳密度指標(即企業碳排放量除以營業收入)納入選股邏輯者。因應我國「2050淨零轉型」目標，本檔ETF期貨可協助交易人降低碳費及碳稅衝擊風險。

這3大熱門ETF期貨可為交易人帶來更多選擇及投資彈性，並更有效地應對各種市場情況。無論是對抗利率變動風險、在新興市場尋找增長機會，還是投身綠色投資浪潮，都將成為交易人實現投資目標之最佳工具。

除ETF期貨外，就近期台股交易熱絡之離岸風電建設、綠能及人工智慧(AI)等概念股，8月1日也將同步掛牌世紀鋼期貨、小型台達電期貨及小型創意期貨，提供更多交易選擇。

今年以來，股票期貨(含ETF期貨)日均量約達20萬口，為期交所交易量第3大商品，第2季交易量前5大熱門股票期貨標的分別為長榮航、緯創、長榮、台積電及聯電。股票期貨多空操作靈活、交易成本低及財務槓桿高的優勢，為交易人提供更多運籌帷幄的機會。無論是尋求風險控管，還是追求高效率的投資工具，股票期貨皆為不可或缺的交易工具。