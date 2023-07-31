周一南韓KOSPI指數收盤上漲24.26點或0.93%，為2632.58點，為連三漲。周一成交金額達到15.5兆韓元(約122億美元)。韓股在七月也上漲了2.66%。

Shinhan投資證券分析師Choi Yu-joon說，美國PCE(個人消費支出)價格指數低於預期。聯準會九月加息的機率降到20%，和緩了收緊政策的壓力。

美股三大指數上周五收盤都上漲。

在首爾股市，電池股和鋼鐵股走高。LGES大漲3.3%，報56萬韓元。浦項鋼鐵升3.7%，報64.2萬韓元。

入口網站營運商Naver大漲7.6%，主因為市場對該公司將於下月公佈的超大規模AI服務HyperCLOVA X，期待越來越高。

三星電子跌1.13%，報6.98萬韓元。SK海力士跌3.59%，至12.34萬韓元。

開盤後不久，股市經歷了短暫的交易中斷，因為Koscom公司的一個不明原因的系統錯誤，導致股票交易暫停了大約10分鐘。

韓元上漲2.4韓元，收在1274.60韓元兌1美元。