腋下狐臭是許多人的煩惱，但有無狐臭竟可從耳朵來判斷？仁愛暨長庚醫院皮膚科主任黃昭瑜說明，狐臭是大汗腺分泌代謝的產物，而耳垢是外耳道的大汗腺分泌物，出現油性耳垢者，有較高機率得到狐臭。她並分享日常保養5招，可透過保持乾爽、除毛、抗菌清潔產品、飲食清淡及止汗劑，其中止汗劑應在肌膚乾燥或睡前使用效果最好。

黃昭瑜在臉書粉專「皮膚科 黃昭瑜醫師 CY Ng, MD PhD」發文表示，人體皮膚汗腺分為小汗腺和大汗腺2種，前者分泌的汗水含水、鹽分，主要用來調節體溫，遍佈全身皮膚；後者分泌的汗水含脂肪酸、蛋白質，再由皮膚菌叢代謝，形成費洛蒙或狐臭。她指出，大汗腺大多分泌在腋下、外耳道、外陰部等，其中腋下分布最多。

至於為何人人都有大汗腺，卻只有部分人會有狐臭？黃昭瑜解釋，這是因為每個人大汗腺的分泌能力有個體差異，受到基因ABCC11突變的影響，不同種族間的基因表現，造成狐臭發生率的不同。

另外，黃昭瑜也提到，為何看耳朵就能得知是否有狐臭？她說明，耳垢是外耳道的大汗腺分泌物，因此可藉由耳垢來判斷大汗腺分泌情形，出現油性耳垢者，有較高機率得到狐臭。

關於腋下多汗和狐臭的日常保養，黃昭瑜分享，可透過保持乾爽，選擇排汗功能較強的衣物；減少腋下毛髮，防止汗水細菌附著；使用抗菌清潔產品，減少腋下表皮菌叢滋生；飲食清淡，減少辛辣及高油脂食物；使用止汗劑來阻塞汗管開口，抑制汗水汗和異味，不過要在肌膚乾燥或睡前使用效果才會好，而皮膚發炎時則避免使用。