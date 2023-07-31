蔡姓保母日前在照顧11個月大的女嬰致死獲得不起訴，她透過媒體控訴當初媒合的仁武站長：「你這種媒合方式要害死多少保母的家庭？」記者致電保母，保母僅以在上班為由，婉拒受訪。社會局則表示，此案是由站長熱心介紹，並非義務也沒有強迫。

高雄市社會局31日說，高雄市有6處居家托育媒合中心，依據家長托育時間協助媒合合適保母，過程中會了解家長的工作時間以確認托育的時間，不會因家長職業而限制媒合。

另外，家長送托時需詳加說明送托兒童的身體狀況，讓保母有妥適的照顧計畫以維護孩子的健康安全。保母與家屬的媒合是就環境、托育需求，及孩子的健康狀況與保母充分溝通，彼此合意簽定托育契約。

女嬰的生父暱稱「彫博」的蔡姓男子日前透過臉書說：「吵死了，我有罪趕快來辦。」他也提出質疑：「官司打完了膩？新聞也真敢報，沒關係我隨便你們砲轟，我有抽（Ｋ）跟有沒有在女兒面前，事情你們就等。不用現在預想結局，看戲看結尾。」

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。