桃園市長張善政表示，該案基地面積1,018坪，8成土地為宜雄建設所有，桃園市府所持有的公有土地面積占2成，鄰近未來捷運綠線G08站，更新後將興建地上24層、地下3層的住宅大樓，全區設置132戶住宅單元，建物1、2層設計圖書館，南側一樓設置10個機車位及U-Bike場站供民眾使用，市府期盼與宜雄建設攜手合作，發揮「一加一大於二」的效果，讓老舊街廓能夠順利都更。

宜雄建設也將預計在明年中結構體至6樓左右展開預售，規劃單層六戶、二至四房的住宅產品，開價預計約在每坪48萬元。宜雄建設去年在曾在該案旁側推出「宜雄盛場」，目前已接近完銷，房價站上4字頭，最高房價達每坪45萬元。

桃園市都發局指出，該案基地鄰近捷運綠線G08站，未來周邊地區將可隨大眾運輸沿線進行開發，實現TOD倡導高效、混合的土地利用，並透過容積獎勵、較低的所有權人同意比例門檻等誘因，帶動周邊地區進行都市更新。並藉由公益設施資源引入，提升整體居住環境品質，帶動周邊地區都市更新連鎖效應，增進民眾參與都市更新意願，逐步將桃園打造更為友善宜居的城市。