為爭取更多年輕族群支持，蔡英文總統今天表示，給年輕朋友的減壓措施，8月1日上路。她強調，年輕朋友是國家的重要資產，也是推動國家持續進步的重要力量。今年，我們已經推出許多疫後減壓的措施，從交通、就學、居住等面向，希望一步步減輕大家的生活壓力。

蔡英文今天以「減輕購屋壓力、落實月經平權、照顧心理健康」為題在臉書發文表示，從8月1日起，實行已久的「青年安心成家購屋優惠貸款」，因應近年來升息趨勢，我們開始升級，為需要購屋的年輕人，再次減壓。

她說，這次升級有四大措施：提高最高貸款額度從800萬提高到1000萬；提供利息補貼加碼，補貼1.5碼，期限3年；延長貸款年限，由最長30年提高到40年；延長貸款寬限期，從最多3年延長為5年。

蔡英文指出，過去7年多，我們推動房地合一稅、實價登錄2.0，興辦社會住宅、修正住宅法，到近期的300億元擴大租金補貼、平均地權條例，以及房屋稅差別稅率等方案，都是為了要健全房市，並兼顧幫助需要租屋、購屋的朋友。

另外，她說，我們也希望藉由更細膩的措施，讓年輕朋友在生理、心理上，也可以獲得溫暖的照顧。因此，友善提供多元生理用品計畫，針對急需或弱勢的同學，各級學校提供免費的多元生理用品，讓需要的學生，能更輕鬆地取得生理用品，減輕生理期的經濟壓力，落實月經平權。

在年輕族群心理健康支持方案方面，蔡英文表示，許多年輕朋友在學校、家庭都面臨許多壓力，想要尋求協助時，可能因為諮商費用而卻步。8月開始，15歲到30歲的年輕朋友，可以獲得1年3次，一次1600元的心理諮商補助。

她強調，政府的責任，就是要創造更公平、包容且安全的社會環境。讓年輕朋友在追求夢想時，能夠少一分阻力，多一分支持。