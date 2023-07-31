成都世大運首周，中華武術隊為代表團貢獻1金1銀2銅，個人勇奪1金1銀，為團隊本屆世大運首面獎牌及第1面金牌的男子選手孫家閎，31日透過大專體總發表聲明稿，表示接下來9月杭州亞運，將會用更大努力和最好的成績，來報答所有關心武術的好朋友，也歡迎大家繼續鼓勵和掌聲給選手支持。

孫家閎在本屆成都世大運，先在武術男子太極劍獲得銀牌，再於武術男子太極拳勇奪金牌，為代表團目前成績相當搶眼的選手，加上武術男子長拳陳岳禧及武術女子長拳林千禧各進帳1面銅牌，武術隊總計獲得1金1銀2銅4面獎牌。

以下為孫家閎聲明稿全文：

十分感謝大家對中華隊的關心及支持。

每一個運動種類都有其背景文化，能夠登上國際競技舞台的運動種類，都是已經在各國普遍被推廣的運動種類，而各國武術專業選手也都會尊重與採納運動種類發源地的部分文化元素來為運動表現加分。

這次參加世大運，能為中華隊奪金牌和銀牌，隊友也同時取得兩面銅牌，為中華台北代表隊贏得佳績，才是我們全體隊友最高的榮譽和肯定。緊接下來的九月杭州亞運，我們將會用更大努力，和最好的戰績，來報答所有關心武術運動的好朋友們，大家的鼓勵和掌聲，就是我們最強大的力量來源，請繼續給我們支持！