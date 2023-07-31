目前美國期油跌0.06%，報每桶80.53美元。布蘭特期油9月期油跌0.2%，報每桶84.82美元。

布蘭特九月期油合約將於周一到期，較活躍的10月期油價格小跌25美分，報每桶84.16美元。

受惠於全球石油供應趨緊以及美國升息周期即將結束的預期，上周五布蘭特期油和美國期油價格均創下4月來新高，並為連續第五周收高。

兩期油合約料將創下2022年1月以來最大單月漲幅。

石油市場分析公司Vanda Insights創辦人Vandana Hari表示，雖然目前原油價格似乎已經反映了美國通膨和經濟韌性的所有好消息，但它可能繼續小幅走高。通常在美國交易時段才會出現強勁的買盤，而在亞洲時段的買盤仍相對緩慢。

另有分析師表示，沙烏地阿拉伯自願每日額外減產100萬桶的措施將再延長一個月至9月份，該國應該會在周五舉行的OPEC+會議上宣布這個決定。

高盛在周日出具報告指出，因需求創新高和沙國自願減產已經導致供不應求，且市場已揚棄對成長前景的悲觀看法，自6月中旬以來原油價格已經上漲18%。我們仍然預期沙國每日額外減產100萬桶的計畫將一直持續到9月，而這項計畫可能自10月起減半。

高盛維持到年底時布蘭原油價格為每桶86美元的預測不變，並預期到2024年第二季將升至每桶93美元。此外，高盛認為7月份全球石油需求創下歷史新高1.028億桶/日，並將2023年全年需求預測上修55萬桶/日，稱印度和美國的經濟成長預測轉強，抵消了中國消費力預測遭調降的影響。