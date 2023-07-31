桃高齡友善換居成功媒合，68歲楊伯伯從龜山無電梯的老宅換到無障礙設施齊全的中路新社宅。(住發處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃高齡友善換居成功媒合，68歲楊伯伯從龜山無電梯的老宅換到無障礙設施齊全的中路新社宅。(住發處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市府為協助高齡者改善居家生活，6月1日起開辦「高齡友善換居社會住宅專案」，讓長者可以老屋換居至社會住宅，專案推出後，吸引許多關注，諮詢熱度居高不下，換居首案於開辦當月即媒合成功，年近7旬的楊翁上周完成簽約，將於8月1日入住中路社宅3房型，老公寓也同日包租給業者，讓他以少少的錢入住有電梯和無障礙空間的新大樓。

桃園市政府住宅發展處表示，首案換居長者是68歲的楊伯伯，因家人擔心他獨居生活不便，年紀漸長如有臨時狀況發生，一個人不方便處理，主動洽詢桃園市社會住宅包租代管業者顧家管理顧問公司尋求協助。

經過顧家專案人員多次聯繫和說明換居專案內容，楊伯伯明白兒女們的孝心和苦心，並經由顧家安排專人收件和後續到社會住宅實際參訪看屋，不僅免去楊伯伯為申請換居而奔波勞碌，也打消了社會住宅等於養老院的疑慮，最終選定租金和生活機能都相當符合自身需求的中路四號社會住宅三房型，原本位於龜山的老公寓，則以1萬元包租給業者代管，讓楊伯伯住得比過去更大、更便利、更舒適。

為便民簡化申請程序，該專案是由市府委託的社會住宅包租代管業者專人收件，並且原持有的自有住宅需加入社會住宅包租代管計畫出租。

住發處指出，選擇換居到社會住宅，申請人必須滿65歲且於桃園市僅持有1戶自有住宅，申請人及家庭成員需於桃園市、雙北、基隆及新竹縣市均無持有其他自有住宅，平均每人每月收入應不超過本市最低生活費標準3.5倍(今年為5萬5920元)；不動產總價值則應低於桃園市中低收入戶家庭財產一定金額(排除於桃園市持有之1戶自有住宅，今年為580萬元整)。

經由桃園市政府住宅發展處及桃園市社會住宅服務中心審核通過後，即可安排後續實地參訪桃園市社會住宅，並優先選擇現有空屋承租，或者由業者協助換居至適合的包租代管房屋，目前高齡友善換居社住專案仍有9案媒合中，歡迎有需要民眾可多多洽詢。

高齡友善換居社會住宅專案申請資格及方式已公告於桃園市政府住宅發展處官網(https：／／ohd.tycg.gov.tw)及桃園市社會住宅服務中心官網(https：／／www.tshsc.org.tw），如有疑問歡迎電洽桃園市社會住宅服務中心（電話：(03）333-1481轉9）。

桃園市張善政高齡友善換居社會住宅