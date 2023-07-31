證交所統計，外資上周在集中市場買超35.79億元，另累計今年至7月28日止，外資累計買超2,990.38億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21.9兆元，占全體上市股票市值的40.44％，周市值小增2,785.63億元。

上周買超集中市場最多的前三檔個股為：友達買超125,506張、新光金買超120,194張、群創買超100,463張；賣超最多的前三檔個股為：長榮鋼賣超42,316張、大亞賣超33,322張、東元賣超31,724張。