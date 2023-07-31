香港「阿一鮑魚」招牌菜創始人名廚楊貫一今（31）日傳出因病辭世，享壽90歲。
楊貫一於1932年出生於廣東省中山縣，根據香港《東網》報導，他年輕時隻身前往香港打拚，創辦富臨飯店，不吝傾囊相授、樂於提攜後輩，帶領飯店更上一層樓，成為國際知名廚師。
楊貫一1983年起鑽研鮑魚料理，讓富臨飯店的生意蒸蒸日上， 1996年獲得國際御廚協會頒發的最高榮譽（C.C.C.）金章，世界上迄今只有三人，另兩位分別是前法國總統和前美國總統的御廚。
香港「阿一鮑魚」招牌菜創始人名廚楊貫一今（31）日傳出因病辭世，享壽90歲。
楊貫一於1932年出生於廣東省中山縣，根據香港《東網》報導，他年輕時隻身前往香港打拚，創辦富臨飯店，不吝傾囊相授、樂於提攜後輩，帶領飯店更上一層樓，成為國際知名廚師。
楊貫一1983年起鑽研鮑魚料理，讓富臨飯店的生意蒸蒸日上， 1996年獲得國際御廚協會頒發的最高榮譽（C.C.C.）金章，世界上迄今只有三人，另兩位分別是前法國總統和前美國總統的御廚。
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