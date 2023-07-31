宋芸樺說自己在《請問，還有哪裡需要加強》是個小辣椒。（麻吉砥加電影提供）

導演九把刀的第四號作品《請問，還有哪裡需要加強》在7月26日上映後，由於杜蘇芮颱風連續兩天影響南台灣，但是在颱風過後的週末台中觀眾展現主場優勢，即使男主角春風因為請假無法參加映後，仍然用滿場來顯示他們的熱情。導演也特別邀請觀眾噓沒來映後場的春風，展現九把刀一貫搞笑本色！有觀眾還是非常支持說：春風反差萌在這部電影中表現無遺。《請問，還有哪裡需要加強》這週全台破2000萬拿下本週新片票房冠軍。

看過電影的觀眾狂讚《請問，還有哪裡需要加強》充滿了笑點，有觀眾說：「好久沒有被電影搞得噴笑又飆淚。」「一路笑到肚子痛！」，甚至認為這是一部看完會把壓力卸掉的開心爽片！有觀眾提到：「第一次演出男主角的春風真的很厲害，黑社會老大的氣勢表現的栩栩如生。（我最喜歡他的台灣國語腔 超好笑）。」更有觀眾說：「不管現在是不是在放暑假，反正這就是今年的＂賀歲片＂！」更有觀眾在現場問了柯震東是否可以演出春風的角色，他很認真的回答：「這個角色只有春風能演。」結果現場就有觀眾大喊：「因為你的胃比較大！」把導演也惹笑。

在《請問，還有哪裡需要加強》的映後QA場，導演也跟觀眾提到這部電影是他第一次想要拍攝續集的電影，但是否有機會拍續集需要靠觀眾給予《請問，還有哪裡需要加強》票房上的鼓勵，進戲院支持！九把刀透露在他腦中已經構思了續集的故事走向，也讓觀眾聽得津津有味。