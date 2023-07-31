Coach透明方型膠框搭配染色鏡片。（Coach提供／黃唯淯台北傳真）

Burberry 2024春季系列太陽眼鏡，看的到大面積、膠框等近期流行特色。（Burberry提供／黃唯淯台北傳真）

Off-White Katoka黑框太陽眼鏡，可以發現科幻設計成另一種主流。（Off-White提供／黃唯淯台北傳真）

LV Signature Square Round太陽眼鏡。（提供／黃唯淯台北傳真）

Celine Triomphe太陽眼鏡，也是十足的科幻風格。（提供／黃唯淯台北傳真）

Ferragamo藍色波紋鏡框墨鏡，為平淡無奇的膠框換上有趣的藍色設計，相當吸睛。（提供／黃唯淯台北傳真）

地球氣溫已經破了過去十萬年的平均溫度紀錄，CNN也大篇幅報導此「天候異象」，並引述學者說法指出，此項紀錄將近期將會不斷被打破。而面對外頭高溫，太陽眼鏡絕對是出門必備的隨身配件之一，而今年又流行起不少框型，搭配這幾年全新技術的鏡片硬科技底子，猜想會在未來的數個夏天，成為眾人的必備配件之一。

談到今年的流行框款，可以觀察到市場主流將重點放在三種框型：圓型框、橢圓框、方型鏡框或是大面積的方（圓）型框，圓型框是近幾年吹起的復古風格，大面積鏡框推估也是因為能兼具防曬效果而廣受歡迎，而具備變異風格，頗有未來科幻感的設計風格則成為另一種小眾主流。倒是流行了三十幾年的飛行員太陽眼鏡倒是消失無蹤，詢問消費者配戴感想，大多指出因亞洲臉型較不合適，同時也有「好像在戴爸爸眼鏡的感覺」，也讓這個時代經典暫退街頭舞台。

另外考量到夏季高溫帶來驚人的汗水，也發現近幾年來太陽眼鏡大多流行膠框設計，金屬框因有汗水腐蝕疑慮而較不受市場青睞；同時在色彩呈現的考量上，考慮到太陽眼鏡一般以黑色為主，要呈現色彩則以染色鏡片為大宗，各種與膠框充滿對比色系的鏡片色成為市場主流，也相對不容易撞鏡。

另外為符合消費者使用需求，可自動變換顏色深淺的漸進鏡片也逐漸為人所接受，今年甚至結合微老花功能，讓消費者能用一付眼鏡取代全部眼鏡，惟鏡片使用有其限制，在挑選框型與鼻墊時仍需考慮相關設計。