陳俊聖表示，微中小企業在各經濟體有著重要地位，自疫情以來，企業數位轉型的迫切需求，中小企業展現韌性，是地區發展和經濟穩定的重要基石，因此，企業能夠持續經營成為永續發展的重要策略與目標。宏碁集團在共同推動建立堅韌、安全、可信賴的智慧城市的同時，希望藉由安碁資訊的微中小企業網路安全自我評估工具包，協助支持各國微中小企業能夠邁向環境、社會和治理（ESG）的永續之路共創未來。

安碁資訊以資安技術服務與資安顧問服務的專業資安廠商，長期以資安監控維運中心（Security Operation Center, SOC）為技術服務的基礎，建立事前預防、事中監測、事後應變的完整資安防護機制，協助企業強化營運的資安韌性。

安碁資訊協助企業強化資安防禦擁有豐富的技術能量，根據多年服務的經驗研發了針對微中小企業的網絡安全自我評估工具包，評估檢測包含組態的錯誤設定、帳密設定強度不足、微軟重大安全性更新、可疑網路行為與惡意程式等五個項目。

考量微中小企業經費和資訊人力有限，提供微中小企業網路安全自我評估工具包，不僅簡易方便，企業輕鬆彈指即可下載進行檢測，透過檢測後的報告，企業資安風險程度一目了然，企業除了可疑網路行為與惡意程式外，可以就近尋找當地信賴的廠商處理外，其他的檢測項目可依據工具包產出的風險評估報告，參考詳細的圖文說明步驟即可自行進行補救。