三立新聞台旗艦政論節目《鄭知道了》為了傾聽台僑聲音，首度跨海前進日本海外開講。重量級主持人鄭弘儀也為此重磅回歸擔綱主持重任，不少無法進場的僑胞，紛紛等在場外與鄭弘儀拍照，一身西裝的他頂著烈日，對僑胞所有拍照要求都來者不拒。最巧的是，鄭弘儀還巧遇讀同一所小學的台灣鄉親，台僑親眼見到鄭弘儀，紛紛表示「好久沒見好想念」。

鄭弘儀人氣高，連日本民眾都被圈粉，節目現場的日籍翻譯，自告奮用擔任專屬地陪，不斷提供鄭弘儀私房美食情報，成了溫馨小插曲。這次三立新聞動員近百位工作人員，開講前一天就抵達現場，從早到晚不斷和日本方的技術人員，確認每個細節並且做好調整，《鄭知道了》此次前往東京開講，現場貴賓雲集，包括日本自民黨議員山口晉，眾議員和田有一朗，育櫻會會長松澤寬文，東京台灣之會會長小川英郎，都蒞臨錄影現場，《鄭知道了》所探討的台灣議題，相當受到日本政界人士關注，足見台日雙方相鄰相依，關係緊密友好。

《鄭知道了》日本開講，現場開放民眾互動、發言很踴躍，主持東京開講是鄭弘儀重回《鄭知道了》的第一步，日後還將安排《鄭知道了》到台灣北、中、南進行戶外開講，鄭弘儀全台走透透，以及鄭弘儀專訪重量級候選人，製作團隊表示，大選前節目會不定時給觀眾驚喜得特別企劃，《鄭知道了》周二到周五將持續由呂惠敏主持。《鄭知道了》前進日本東京開講的內容，將在今晚(31日)晚上9點55分，在54頻道三立新聞台播出，敬請鎖定。