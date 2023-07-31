美國近期公布第二季GDP優於市場預期，市場樂觀預期美國經濟有望軟著陸，風險性資產上揚推升全球股市走升，美國10年期公債殖利率則上揚12基本點來到3.95％。歐美升息一碼如市場預期，反倒是日本央行「意外」調整YCC政策，維持10年債殖利率在正負0.5％區間，但表示此範圍將作為「參考」非「強硬限制」，同時將購買10年債的固定利率操作將由原本0.5％調整為1.0％，並針對每月購債計畫給予更彈性空間。

富達國際認為，日本央行已開啟貨幣正常化之門，但並未改變超寬鬆立場，唯有對通膨達成目標更有信心，才會有進一步實質性措施，明年工資談判將是重要觀察關鍵。

歐美成熟國家升息以及日本央行調整YCC政策，並未帶給市場太大的震撼，富達對於投資看法依然推持謹慎看法，依然看好全球優質債券與新興股市，另持續關注美國非投資等級債的投資價值，對其中長展望抱持審慎樂觀。對美國非投資等級債中期展望審慎樂觀，富達表示是基於五大理由，包括美國非投資等級債收益率處於歷史上緣；收益率高於股利率，比起股市，風險調整後報酬較具吸引力；擁有強勁信用基本面可以抵禦經濟趨緩壓力；整體債信品質改善，可承壓略為上揚之違約率；兼具防禦與成長的特性，是經濟復甦時率先反彈的資產類別。