桃園市立美術館新建工程於2020年12月開工，選於青埔特區建置市立美術館及兒童美術館，預定完工日期為今年1月，不過至今仍在動工中。館方表示，兒美館已經建置完畢會率先陸續啟用，預計於明年4月兒童節正式開館迎客，不過緊鄰的市立美術館進度僅6成，預計2025年完工，還要等2年。

桃園市立美術館青埔母館仍在建設中，美術館規畫為地上5層及地下2層的建物，未來可提供、研究典藏、國際展覽、常設展覽、跨領域展演及美術圖書館等空間使用，兒童美術館則規畫地下1層及地上3層的建物，內部設有展覽廳、演講廳、兒童美術教育等，讓孩童能有舒適的學習空間，2棟建物中間因有桃園機場捷運和高鐵南路區隔，將以空橋連接。

市府斥資36億元經費執行桃園市立美術館新建工程，原預計今年1月完工不過至今尚未啟用。審計處指出，桃園市立美術館新建工程因多次流標及展延工期等因素尚在執行中，截至今年2月已申請3次變更設計及展延，雖准延51日，不過也已超出原預定完工日，要求相關單位督促工程進度與品質。

館方回應，兒童美術館已竣工，目前進入驗收階段，近期將配合世界客家博覽會逐步對外開放，預計明年4月兒童節會正式開館迎客，至於美術館的部分目前進度約6成，預計完工日為2025年10月。

新建工程處說明，美術館現在正進行鋼構組立吊裝、地下室泥作工程施作等，預定進度為66％，實際進度為62％，的確有微幅落後。另也坦言因為鋼構工程易受天氣影響，考量工人的安全，風雨過大時都無法繼續工程，加上美術館面積大、鋼構工程工期最長，因此完工時間才會往後延。