嘉義市績優醫師黃彬被控11年間詐領健保費1億多元，並以親人名義購買大量金融保險企圖隱匿犯罪所得，檢方起訴詐欺、洗錢防制法等罪，法院今天宣判黃彬犯5罪詐欺取財，應執行2年徒刑、緩刑5年，理由是黃彬已支付6000萬給健保署達成和解，後續還要捐出4000萬元；洗錢部分無罪。

法官審理，黃彬不實申報居家訪視及醫療照護、慢性病處方箋、施打疫苗、擅自調劑藥品、利用兒子身分捏造不實看診紀錄等方式，申領診察費、藥事服務費及藥費，共詐領前述5次犯行黃彬共計詐得醫療費用9988萬6856元。

法官判決黃彬涉犯5次詐欺取財罪，各處有期徒刑10月、8月、1年、1年4月、1年6月，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並向健保署南區業務組健保愛心專戶捐款1600萬元，另於本判決確定之日起5年內，支付公庫2400萬元，接受法治教育課程30小時。

法官量刑理由是，黃彬犯罪情節非輕，且危害健保制度，實有不該，但考量他已坦承犯行，且與健保署以6000萬元和解並支付完畢，並與健保署協議，願再愛心捐款1600萬元幫助弱勢民眾繳健保費，還要繳付公庫2400萬元，加上已65歲，健康欠佳，因而宣告緩刑5年。

檢方起訴洗錢罪部分，是認為黃彬用犯罪所得幫自己、配偶及子女買保險，欲以洗錢隱匿犯罪所得，但保險單有多筆是犯罪前即已投保，且檢方未能相關金流證據，因而判決無罪。