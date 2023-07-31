罹癌老翁（右）住鐵皮屋熱到快中暑，雲林縣警員王安順（左）協助安裝冷氣。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉73歲罹癌王姓老翁住在鐵皮屋，因天氣炎熱在家經常熱到不適，甚至出現中暑跡象，警員王安順得知其困境，結合張榮發慈善基金會幫老翁住家安裝冷氣，老翁31日表示家裡開銷全靠兒子打零工，經濟情況並不好，實在無力裝冷氣，很感謝大家的幫忙，讓他能夠安心休養。

王姓老翁因罹患癌症，原本住在四湖鄉老家，後來搬至口湖鄉與兒女同住，台西警分局警員王安順，之前即與同事透過張榮發慈善基金會幫老翁申請醫療相關費用，老翁搬到口湖後持續關注，發現其住處為1間鐵皮平房，夏天日曬後室內溫度很高，讓老翁很不舒服，只能到屋外陰涼處乘涼。

老翁表示，在屋內經常熱到頭暈，甚至有中暑跡象，因此常到附近的台61省道高架橋下乘涼，很希望家裡有冷氣，但目前全家僅靠兒子打零工維持生計，冷氣1台要2萬多元，根本沒有能力裝冷氣，王安順得知他的困境，透過慈善基金會的幫忙，完成他在家吹冷氣的心願。

老翁說，雖然裝了冷氣，但電費開銷是一大問題，因此除非熱到受不了，或身體不舒服無法外出乘涼，才會開冷氣吹一下。雲林警察真的很有心，即使他搬家了還持續追蹤關心，讓他感受到社會的溫暖，非常感謝王安順與張榮發慈善基金伸出援手。

王安順指出，老翁因罹癌，身體耐受能力變差，鐵皮屋沒有冷氣，夏天有如蒸籠，根本無法忍受，只能經常到外面乘涼，跑來跑去對健康也不好，希望裝冷氣後能夠讓老翁在家安心休養。此次基金會共補助3萬元，冷氣費用2萬4000元，剩下6000元給老翁購買營養品。