7月即將結束，明日就要迎來8月的第一天。大陸星座專家「同道大叔」發文分享，在8月份運氣最好的星座前4名，分別是獅子座、天秤座、雙子座和巨蟹座，其中獅子座能夠和過去的苦日子揮別，迎接全新的逆轉人生，財運、桃花運雙旺。

第一名：獅子座

8月16日迎來獅子座新月，隔一周月亮六合金星，再隔一周拱太陽和火星，極佳的星象讓獅子座在8月份可以和之前的苦日子說再見，迎接大財當道、桃花盈門的翻轉人生，不但好運連連，財運也一飛衝天，連桃花運都非常旺盛。

第二名：天秤座

火星和月亮在8月份雙入天秤，同月雙星交映的星象並不常見，因此在這一個月內天秤座將迎接爆炸的好運，而且這個好運還會以雙倍呈現，讓你錢財一波一波賺、桃花一朵一朵開，只要好好把握機會，就能享受被幸運女神加持的快樂。

第三名：雙子座

8月2日月亮衝太陽，9日月亮入雙子，16日月亮合金星，25日月亮拱金星，31日月亮六合木星。雙子座在8月份先是感受到旺盛的貴人運，接著偏財運也逐漸上升，最後則是正財運大幅提高，加上你擁有十足的爆發力，輕輕鬆鬆就能站上顛峰、大賺一筆。

第四名：巨蟹座

8月初月亮六合木星，月中月亮進入巨蟹座，月底月亮拱金星。巨蟹座在8月份的財運和桃花運都非常旺，而且在一整個月內，正財運和事業運也是一柱擎天，輕鬆賺進大筆財富；巨蟹座的8月每一腳都踩在好運的最高點上，有發財門路、遇見條件好的對象，還能迎接逆轉機遇。