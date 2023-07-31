兆豐投信投研處副總林忠義認為，台股3Q漲多個股拉回風險升高，大盤也會隨之震盪，只要指數不跌破「萬六」大關，仍將處於偏多的整理。預估台股加權指數在4Q仍有機會再創今年高點。

廖炳焜說明，上週美國科技巨頭公布財報表現均有亮點，特別是在AI領域的資本支出均有所提升，也部分摒除市場認為AI走入泡沫的疑慮，本週AI將持續會是市場焦點，包括亞馬遜、超微、高通等都將公布財報，若財測亮眼，AI多頭行情可望持續下去；另外，蘋果也將於本週公布財報數據，在新機即將推出之下，市場預估iPhone15今年的組裝量可達8400萬台，有助於蘋果供應鏈投資氣氛。

從經濟數據來看，廖炳焜分析，國內經濟呈現「外冷內熱」，主計處公布第二季GDP年增1.45%，主要受到出口及投資不如預期的影響，較5月預測數大減0.37個百分點；另一方面，國發會發布6月景氣對策信號綜合判斷分數為13分，較5月增加1分，顯示國內景氣止跌跡象略浮現，其中，製造業廠商最新對未來六個月展望指數大幅回升6.7個基點至44.9，預估通膨降溫、升息趨緩、下半年新品備貨需求啟動，加上AI應用需求效應持續發酵，台股基本面可望持續轉佳，有利股市延續多頭。