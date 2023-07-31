董事長吳永連表示，本次現金增資在原股東及員工的踴躍認購下，僅餘少數供特定人認股。經內部統計，增資資金已全數到位，足見股東對公司團隊的肯定與未來營運方針的認同。增資資金將用於充實營運資金，支持進行中的利基口服藥、利基注射劑及特色原料藥等各項研發計畫，並同步強化商務拓展，提升競爭力與營運效率，蓄積未來成長動能。

祥翊指出，公司目前仍處開發階段，近二年投入的研發費用佔營業收入淨額比率皆超過七成，而過去的努力已逐漸展現成果，並反應在藥證申請與業績表現。祥翊迄今與合作夥伴們共同完成11品項的簡易新藥上市程序(ANDA)申請，其中6個品項獲美國FDA核准上市，貢獻穩定營收。

日前祥翊龍潭廠再獲美國FDA查廠通過，本次查核重點包括維生素缺乏症及凝血針劑PTD藥證核准前的原料藥實地查核(Pre-approval Inspection, 簡稱PAI)、以及多重抗癌藥物CPA針劑(含原料藥)與凝血劑AMA口服液劑等2項藥物前次查廠後的改善項目追蹤，稽核員表示將向FDA建議通過此3品項的PAI，再次證明祥翊的品質系統符合國際標準。

祥翊今年上半年合併營收為1.77億元，較去年同期成長14.14%，並創歷史同期次高，主要受惠疫情解封帶動需求回升，以及產品分潤與里程碑金的貢獻。展望下半年，在已上市藥品銷售穩定挹注，以及積極爭取國內外優質CDMO客戶訂單的效益逐漸發酵，對營運展望維持正向樂觀。