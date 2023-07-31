俄烏戰爭開打後，無人機成了地面部隊最大的威脅，經常冷不防的從天上丟下炸彈。俄羅斯軍方為減少損失，在加油車外層覆上木材偽裝，看起來就像木材運送車。

防衛部落格(Defense Blog)報導，週末傳出的一段影片，顯示俄羅斯軍用加油車的最新偽裝，據說是主要交戰區盧干斯克的克雷梅納(Kremena)附近的森林中，這輛木材外觀的油罐車，正在為2輛BMD-2步兵戰車加油。

在戰爭爆發後，烏克蘭採取的抗敵策略，是不正面與主力部隊接戰，而是打擊敵軍後勤支援，彈藥車、油罐車一直是是烏克蘭軍方主要打擊的優先目標，此舉也非常有效，也使烏克蘭得以從防守轉為反攻。

Russia disguises fuel trucks as logging trucks pic.twitter.com/Ti9fteyrvU — Dylan Malyasov (@MalyasovDylan) July 30, 2023

細看俄軍油罐車的木材偽裝，看起來是連著樹皮的圓木塊黏合而成的外殼，木材還有比熱高的優點，可以阻隔車輛的熱訊號，在紅外線探測器下也不易被發現。

除了加油車有這種偽裝以外，其他貨運卡車、運糧車也有這樣的偽裝外殼，以免受到空襲和偵察。