由吳念真、邵永添、何采柔、周書毅、以及劉芳一等，多位來自影視、文學、企業、當代藝術、舞蹈劇場、以及實驗音樂的跨領域創作者，共同構成的《Leave A Message留言》展，將從8月9日開始，在金馬賓館當代美術館開展，31日的展前記者會，特別邀請御盟集團董事長、也是藝術家的邵永添，現場創作4200號的《四季》，這件大約半個籃球場大的巨幅創作，除了現地完成《Leave A Message留言》展的最後拼圖，更挑戰全台最大規格的可移動式創作紀錄。

《Leave A Message留言》展雖然是8月9日才正式開展，不過，7月31日下午，ALIEN Art Centre 永添藝術．金馬賓館當代美術館，搶先發表亮相的最大展間，空間約半個籃球場大的巨幅創作《四季》，由御盟集團創辦人、同時也是在近年擁有藝術家身份的邵永添，以恣意揮灑的狂野型態，進行現地創作。

邵永添形容此次的創作為「重工業」，在32分鐘的時間，比預估的一個多小時還短，接力使用50個泥作用途的勺子、389罐彩料，便完成一件巨幅4200號（長1,729公分、寬516公分）作品，邵永添並邀請吳念真、方序中、江振誠、以及龍寶建設董事長張麗莉等跨界好友，到場全程參與。

邵永添表示，走過50餘年歲月，讓他體會立足社會最重要的特質，就是胸襟寬廣，因為只有胸襟寬廣，才會不拘小節、不計較小利，進而追尋更高的視野，專注做有意義的事，內化自身高度，並熱愛生命，讓熱情永不止息。

他說，現地創作《四季》這件4200號的巨幅畫作，不是為了求大，而是這麼大的規格，才能詮釋他心中的無限渴望。因為寬廣，源自渴望。

邵永添篤信生命無時無刻都有探索未知的力量，為了這場超過60分鐘的現地創作，他的許多朋友，甚至不惜為此，取消原本已排定的國外行程，他特別表達感謝，「這份千山萬水也要到的情義，實屬不易」。

「生命的態度、朋友的情義、年代的故事」是邵永添在「Leave A Message留言」展，建立的元素，更是一個人生命歷程的縮影，邵永添勉勵大家，努力工作，好好做人，並把心中最期盼的熱情與大家分享，人，才會有思想。

《Leave A Message留言》展的策展人邵雅曼表示，《Leave A Message留言》展，就是希望透過展覽，激起人們珍視生活中，那些具有特殊意義的訊息。

邵雅曼指出，日常的溝通，都是因為生活的必要，然而，靜下心來的時候會發現，其實，總有一些牽引著我們的特殊訊息，給予我們很多力量。這些訊息可能是珍貴卻時常被忽略的，像是家人說過的話；也可能是那些你說不明白為什麼要留在身邊的東西；那些使我們成為現在這個『我』的線索；又或者是一個人面對世界的憂慮。

她說，希望透過《Leave A Message留言》展，創造一個機會，邀請大家，珍視每一個珍貴的東西、珍視什麼東西會留下，什麼不會，邵雅曼表示，策畫展覽為期一年的時間裡，內容將隨時間改變。觀眾與展覽所產生的連結，會讓作品再次生長、產生變化，成為參展藝術家創作的內容。