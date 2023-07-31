SEMI風能產業委員指出，根據海洋委員會海洋保育署及海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）所公布2022年擱淺報告顯示，從鯨豚擱淺數量來看，在無風場施工的2018年，2019年後風場陸續施工，至2022年無顯著變化，甚至近年通報數略降；離岸風場主要分布在雲林縣、彰化縣和苗栗縣都非主要擱淺地點；在風場施工最密集的6～9月反而是鯨豚擱淺最少的季節，難以證明離岸風電施工造成影響；且主要擱淺原因為呼吸系統問題，難以歸因風場打樁導致聽力受損而擱淺。

SEMI風能產業委員說，台灣離岸風場各業者施工中皆須遵守其環評承諾，並積極投入生態保護的技術和工法。如打樁時採用「緩啟動」做法，透過打樁能量先弱而強，以提醒海洋哺乳類生物不要靠近；也會配置鯨豚觀察員在鯨豚觀察船或在打樁工作船上，透過目視及水下聲納，360度監測有無鯨豚靠近。如果發現鯨豚的身影，就會在安全的前提下，暫停打樁作業。同時，在打樁時，業界已普遍使用雙層氣泡帷幕來阻隔噪音，並監測噪音值，難以產生所謂噪音傳至十公里外的狀況。近期更有業者將引進無打樁噪音的負壓沉箱水下基礎，離岸風電的生態保育科技持續在發展中。

SEMI風能產業委員會認為，全球暖化攸關人類和生物的生存，風力發電在實現減碳及淨零目標扮演著至關重要的角色，產業界也持續投入陸域及海域生態環境保護工作，期待各界正視風力產業對電力供應及環境生態之積極貢獻。