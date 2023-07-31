SEMI指出，颱風屬於特別天候，風電發電量視當下條件而定。此次杜蘇芮颱風過境路線造成盛行風向西南風無法進入台灣，中部及苗栗一帶風速反而偏低，是日前風機發電量較低的原因之一。舉例而言，台灣現階段最大已商轉的離岸風場-海能風場位於苗栗竹南，颱風靠近台灣時反而風平浪靜，當時甚至有部分工程船舶離開台中港到竹南一帶避風的狀況。

SEMI表示，過去常有颱風靠近台灣，風力發電呈現穩定發電狀況，舉例來說，2022年中颱軒嵐諾靠近時，位於竹南、已商轉的海洋風場就有媒體報導高達99.7％的發電效率。

SEMI進一步指出，事實上，陸域或離岸風機甚至針對颱風時風速過快設有保護機制，當風速超過標準即會停機，並調整風切角度，以確保風機系統安全。SEMI強調，透過天氣及數據分析技術，可預測離岸風電的供電，且離岸風電可與其他能源類型搭配，進行整體供電和調度。

至於外傳菲律賓風機數量比台灣多很多，SEMI表示，依照菲律賓官方能源部門於今年6月更新的2022年能源統計，至2022年僅安裝總裝置容量427MW的風機。菲國的風力電力來源以陸域風機為主，離岸風場仍在前期政策設計與市場開發階段。至於台灣，不含試運轉風力機組，僅計算取得電業執照進入商轉的陸域和離岸風機就已達到1000MW，至年底預期將有更多離岸機組併入。

此外，報導提及離岸風場施工造成鯨豚擱淺問題，SEMI表示，依實際數據，難以歸因離岸風場影響鯨豚擱淺。根據海洋委員會海洋保育署及海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）所公布2022年擱淺報告顯示，鯨豚擱淺數量方面，從無風場施工的2018年，2019年後風場陸續施工，至2022年無顯著變化，甚至近年通報數略降。

區域分布方面，離岸風場主要分布在雲林縣、彰化縣和苗栗縣都非主要擱淺地點。至擱淺季節，則在風場施工最密集的6～9月反而是鯨豚擱淺最少的季節，難以證明離岸風電施工造成影響。另在擱淺病理分析方面，主要擱淺原因為呼吸系統問題，難以歸因風場打樁導致聽力受損而擱淺。

SEMI指出，鯨豚保育議題須將氣候變遷及海洋垃圾、漁業作業等人類海洋活動一起綜合考量，而非僅視離岸風電開發為唯一變項。而台灣通報機制漸趨成熟，有助於掌握更多鯨豚擱淺狀況，也是影響擱淺紀錄變化的原因。

SEMI表示，台灣離岸風場各業者施工中皆須遵守其環評承諾，並積極投入生態保護技術和工法。近期更有業者將引進無打樁噪音的負壓沉箱水下基礎，離岸風電的生態保育科技持續在發展中。

SEMI風能產業委員會認為，全球暖化攸關人類和生物的生存，風力發電在實現減碳及淨零目標扮演著至關重要的角色，產業界也持續投入陸域及海域生態環境保護工作，期待各界正視風力產業對電力供應及環境生態的積極貢獻。