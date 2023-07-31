登山女神曾格爾介入富商陳坤保婚姻，遭原配岳啟儒求償200萬，士林地院31日開庭，雙方均委由律師到庭，被告曾格爾的委任律師聲請傳喚2021年11月8日時任曾女的小編兼男友陳嵩夫作證，而陳男不曾到庭作證，岳女的律師吳彥鋒表示，希望全案能盡快落幕，讓原告岳啟儒的傷口盡快修復。

吳彥峰庭後表示，2021年11月8日在陳坤保的家中聚會，曾格爾已經知道陳坤保的太太是岳啟儒，經過了8個月，去年8月29日才去三二行館泡溫泉，證據已經足夠證明事實，其他證據已經不足以影響。不過，曾格爾的父親曾國良表示，已提供陳坤保傳給曾格爾的LINE訊息，陳稱已和岳啟儒離婚的，造成曾格爾主觀意識認定陳坤保單身，形成誤判。

吳彥峰表示，懷疑提供給法院的LINE截圖「造假」，希望能提供原始檔案，另外，今年4月曾格爾提出一張截圖，內容是岳啟儒叫一個工讀生發動網路霸凌，吳表示，曾女所稱的截圖是造假，現已提出告訴。

曾格爾委任律師仍否認與陳坤保到三二行館有任何不軌，並聲請陳男到庭作證，法官諭知9月7日續再度開庭。