國民黨總統參選人侯友宜今下午前往日本國會參加「日華議員懇談會國會歡迎茶會」，約有20位日本議員出席，活動現場有達百位僑胞外，長期關注台灣選舉的日本政治學者小笠原欣幸也有到場觀察，侯友宜在會中喊話，盼日本給台灣在國際上大力支持，對於日方關心兩岸緊張情勢，侯強調將維護台海和平穩定。

侯友宜進場後現場響起熱烈掌聲，與會議員包括日華懇代理幹事長笠浩史、安倍晉三親信衛藤晟一、親台派的長島昭久、前青年局長佐佐木紀、懇談會事務局長木原稔、平沼正二郎、小宮山泰子、金子恭志、佐佐木紀、鹽村文夏等人，此外，日華議員懇談會長古屋圭司則因確診缺席。

侯友宜表示，今天非常謝謝眾參議員外，還有上百人所有橋胞與他互相大家問好，也聽他向所有好友報告提到，非常謝謝台日關係緊密，尤其在台灣2021年，疫情吃緊缺疫苗時，日本站出來捐台灣第一批400萬劑疫苗，也曾因為兩國受地震、水災等天然災害，彼此之間在災害救援上互相支援，像是921大地震、311日本地震等，都見證深厚的友宜。

侯友宜指出，他還提到，因為台灣在國際處境上，需要能夠讓台灣用適當身份參加WHO世界衛生組織與國際民航組織等，需要日本給台灣大力支持外，議員們也非常關係兩岸目前的隱張情勢，他也特別說明，台灣應會扮演降低風險者，應該盡到讓風險降到最低且做到台海安定，台灣安全，日本安心，全力以赴最好讓區域穩定。

侯友宜認為，他也謝謝日本好友長期一直對台灣友善，以及台日關係做努力，而他身為總統參選人，一定不改初衷，堅定守護台灣民主自由的決心，也會維護台海和平穩定，用這樣的態度，讓國會議員了解他這次來的目的。

此外對於晚上是否有行程，侯友宜先是現場愣住數秒後，僅稱「我記憶力沒這麼好」，而身邊幕僚緩頰表示，「我們行程都排得蠻滿的」。