孔子第74代子孫、身心科名醫孔繁錦，前年4月遭控性侵、性騷，被新北地方法院依強制性交罪判4年徒刑，案經上訴駁回。又有1位少女控訴曾遭指侵得逞，但孔否認，新北地檢署31日依利用醫療機會性交罪起訴，並請法院依兒少法加重其刑。

名醫孔繁錦是孔子74代子孫，因參與益智節目獲得總冠軍，被封為「全台灣最聰明醫師」。他在雙北被多位女性提告性侵、性騷擾，其中1件已被新北院依強制性交罪判4年徒刑，案經上訴駁回確定。

新北地檢署指出，前年5月底，少女因身心疾病，至孔繁錦診所就診，同年7月10日中午12時，少女在男友陪同下到孔繁錦診所就醫，未料孔竟利用多次治療，取得少女信任後，趁少女男友離開之際，在診間指侵少女。

少女事後曾求助男友及父親，兩人在孔繁錦的診所網站上反應，孔妻代為回覆「會調查」，隨後不了了之。而她因遭指侵，不僅病情加劇，還罹患創傷後壓力症候群，更曾為此自殘。

她轉診到其他身心診所，向醫師吐露受害經過，醫師通報新北市府家防中心，再由社工陪同少女報案。

檢警偵查時，孔繁錦矢口否認，但不採信孔的說詞，依利用醫療機會性交罪起訴孔，並請法院依兒少法加重其刑。

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