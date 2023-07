富邦金控(2881)身為氣候議題的領航者,自2021年領先國內金融業發布全台首本TCFD報告書,今日正式發布2022富邦金控TCFD報告書,連續三年進行氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)。今年首度委請第三方機構英國標準協會(BSI)進行TCFD符合性查核,一舉獲得「Level 5+:Excellence」最高等級殊榮,透過持續精進氣候變遷風險管理,提高價值鏈氣候韌性,凸顯出「Run For Green」 奔向綠色之決心,積極向2050淨零減碳邁進。