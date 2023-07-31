富邦金控董事長蔡明興指出，隨著台灣「2050淨零排放路徑」及《氣候變遷因應法》的公布及修訂，產業面臨積極轉型及氣候風險控管壓力，2022年可說是企業面臨淨零轉型直球對決的元年。富邦金控以嚴謹踏實的風險控管，攜手子公司積極支持低碳轉型的企業、強化責任投資風氣、幫助潔淨能源發展、發展提升資產韌性的保險商品，期盼攜手台灣產業與社會共同邁向美好永續未來。

BSI符合性查核乃透過五個項目評分(有效揭露原則、治理、策略、風險管理、指標與目標)，檢視富邦金控TCFD報告書與金融穩定委員會(FSB)提出之財務揭露建議架構相符程度。本次查核除共通架構外，亦檢視保險與銀行補充指引，最終獲得90分以上高分，即代表富邦金控2022年TCFD報告書90%以上符合TCFD財務揭露架構，獲得「Level 5+：Excellence」最高評級肯定。

富邦金控自2021年設定投融資部位之高碳敏感性產業准入/撤資門檻，並訂定綠色金融投融資目標，積極鼓勵企業進行綠色轉型。2022年提前達成2025年綠色金融目標2.45兆後，進一步上調目標14%，增加為2.8兆元，持續推動低碳資本市場成長。

富邦金控2022年TCFD報告書經第三方認證，符合FSB發布的TCFD框架，今年更有三大亮點：(一)關注國際最新趨勢制定投資與承保脫碳策略，富邦產險成為全台首家制定脫碳承保策略的保險公司，目標於2050年不再承保煤炭開採/相關基礎建設、燃煤發電、非典型油氣產業中未有具體減碳行動或低碳轉型計畫之企業。(二)依據PCAF方法論持續強化揭露財務碳排放量，富邦金控針對投融資部位進行碳盤查，2022年財務碳排量較2021年降低約8%；富邦產險更率業界之先，全面揭露商業保險和個人車險之碳排放量。(三)依據主管機關規範銀行業之氣候情境變遷分析作業規劃為基礎，精進氣候變遷情境分析以進行氣候風險控管，並建置一致性之氣候情境與相關氣候參數，量化所受之財務衝擊。

富邦金控除了透過嚴謹的氣候風險管理推動產業轉型，亦從自身營運排放量下手，不僅在範疇一、二減碳量超前目標，2022年碳排量相較2017基準年減量16%，亦透過增購再生能源和增建太陽能板進行灰電減降。

富邦金控從2017年開始積極加入國際組織及倡議，包含簽屬赤道原則(EPs)、責任投資原則(PRI)、永續保險原則(PSI)、責任銀行原則(PRB)等國際準則與規範，2022年加緊腳步，不僅通過科學基礎減碳目標(Science-based targets,SBT)審核、成為RE100(Renewable Energy 100)成員、加入碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials,PCAF)和亞洲投資人氣候變遷聯盟(Asia Investor Group on Climate Change,AIGCC)，並於2023年1月世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)年會中，由富邦金控董事長蔡明興撰文與全球一千家頂尖企業分享〈金融業如何發揮資金力量策動產業經濟〉，為台灣首位於世界經濟論壇中發表ESG意見領袖文章的企業家。

展望未來，富邦金控將持續秉持「正向力量 成就可能」的品牌精神攜手國內外產官學界合作，擴大氣候金融影響力，從內而外推動「低碳」策略，肩負起金融業把關與資金引導的能力，加速企業價值鏈的永續轉型。