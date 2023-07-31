蔡英文總統日前確診，雖症狀輕微，隔天仍視導漢光演習，但28日又因身體不適取消行程，總統府今天表示，在醫療團隊照顧與適度休息後，總統恢復狀況良好，今日午間Covid-19快篩已呈陰性，經醫療團隊建議，可恢復日常工作安排。

蔡英文25日上午到內湖三軍總醫院，探視陸軍第六軍團轄屬基隆彈藥分庫傷者，午間因發現確診，取消下午2個行程，因症狀輕微，26、27日仍戴口罩赴桃園、新北視導漢光演習的相關演練。

不過，總統府28日上午發出通知，指稱總統當天早上身體仍有不適症狀，經醫療團隊評估，建議總統應取消行程，多加休息。蔡英文原訂28日上午出席「台積電全球研發中心啟用典禮」，也因此改由行政院長陳建仁代為出席；當天下午的總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會，則改由副總統賴清德代為主持。

隨後2天也未再安排公開行程，針對各界關心總統健康情形，總統府發言人林聿禪今天表示，在醫療團隊照顧與適度休息後，總統恢復狀況良好，今日午間Covid-19快篩已呈陰性，經醫療團隊建議，可恢復日常工作安排，總統並感謝大家的關心。