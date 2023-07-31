日本業者在北海道蘭越町探勘地熱發電，7月28日探勘井附近輸送管線的閥門因某些原因一度處於關閉狀態，導致1萬公升的含砷水流到探勘腹地外的森林。

北海道放送（HBC）報導，負責探勘的三井石油開發公司昨天在官網說明7月28日11時50分左右收到池水超出水位的警報，發現輸送含砷水的閥門因為幾乎處於關閉狀態，導致約1萬公升的含砷水從腹地內的儲存池溢出，並流到腹地外北海道廳擁有的森林。

三井石油開發公司表示，當時原應開啟的管線閥門幾乎處於關閉的狀態。接獲警報後立即開啟閥門，估計約1萬公升的含砷水外洩到「大湯沼」沼澤方向的森林。目前還在調查閥門關閉的原因。

受到含砷水外洩影響，7月29日「大湯沼」的溫泉水源砷濃度從前一天每公升0.017毫克，上升到每公升0.06毫克，但在3個農業用水等用途的取水口，檢測出的含砷濃度介於每公升0.003至0.011毫克，低於標準值每公升0.05毫克。

北海道電視台（HTB）、日本放送協會（NHK）報導，三井石油開發公司在北海道蘭越町一處山裡為調查可供地熱發電資源量進行探勘。

受到日前探勘井噴出大量蒸氣影響，含砷水以每天約200萬公升的速度累積，三井石油開發公司為此在探勘現場附近建造了儲水池，並持續將這些含砷水透過管線輸送到探勘現場外的井中。