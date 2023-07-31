高雄經發局長廖泰翔31日表示，在全球淨零轉型浪潮下，歐盟CBAM、美國CCA碳關稅開徵在即，高市府積極推動淨零轉型，成為全國第一個通過「淨零城市發展自治條例」的城市，中央也將台灣碳權交易所設立在亞灣。

他說，未來，高市府將全力協助新創與企業對接合作機會，透過以大帶小的模式，協助大家出海，助攻企業搶下國際市場訂單，把握淨零商機。

高雄經發局指出，「大港創艦MEGABAY」新創基地今年9月將開幕，為了鼓勵智慧科技及ESG領域應用的新創團隊進駐，運用5G、AI、IoT等智慧科技技術，進行數位轉型、淨零轉型主軸的相關研發、應用或服務，並符合經濟部中小企業處「具創新能力之新創事業認定原則」的新創團隊，或國際加速器、創業培訓事業及輔助專業服務事業等輔助新創事業單位，都可提出進駐申請。

該局說，進駐業者將享有「一免二減半」租金優惠，即首年免租金，第二年租金減半優惠，新創團隊通過進駐審查，最長可在基地進駐3年，將於8月試營運期間，開放短期進駐體驗。