日本是國人最愛旅遊的國家，隨全球疫情逐步解封，加上日圓換匯價來到相對低點，國銀預期遊日消費將持續成長，也因此合庫銀行於8月與JCB國際組織重新打造「利High卡」，主打日本消費享3％現金回饋、國內一般消費最高享3％現金回饋及國內指定日系店家/美食消費享10％現折優惠。

為有效滿足卡友出國刷卡的需求，合庫「利High卡」主打日本消費即享3％現金回饋無上限，如到其他國家消費則享2％現金回饋無上限，無門檻無上限刷卡輕輕鬆鬆賺現金回饋。在國內一般消費亦皆享1％現金回饋，2024年7月31日前凡信用卡新戶申辦者，再享首3個月國內一般消費加碼1％回饋，如透過合庫APP/網銀數位申辦者，可再享首3個月國內一般消費加碼1％回饋，總計最高享3％回饋。

合庫「利High卡」同時更新卡面，新卡面融合日本浮世繪風情，以日本著名的富士山為背景，採用極簡的線條及和諧的色調表現日本山水意向，透過卡片傳達濃濃日本風味。並採用環保材質PETG製卡，減少環境破壞，落實ESG企業社會責任。

合庫銀行也東南旅遊及KKday攜手合作，不論是跟團或自由行，2023年12月31日前持合庫「利High卡」至東南旅行社消費購買指定商品可享4％現折回饋、KKday單筆滿3000元享現折500元優惠。

此外，合庫「利High卡」精選國內日系品牌，如知名餐飲「乾杯集團」、「涮乃葉」、「靜岡勝政日式豬排」、「燒丼」等，藥妝品牌「Tomod’s特美事」及居家用品「icolor」等日系名店，現場以合庫「利High卡」支付全額，就可享有現場最高10％的優惠。