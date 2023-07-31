美麗的肌膚彷彿就是一個平衡有機的生態系，透過各種條件的配合，維繫肌膚抗老、減皺、淡斑、抗泛紅等等的健康狀態。現在醫學界出現了劃時代的微針電波經典之作—SYLFIRM X 矽谷電波X，以全方位養膚的概念，改善黑、紅、凹洞、老化問題，透過打造好膚質基底的概念，培養真正的「好皮膚」，將愛美人士在乎的斑點、泛紅、老化狀況，一網打盡，養成宛如天生麗質的好膚質。

德國皮膚科醫學會理事長Dr. Klaus Fritz表示，皮膚猶如一個生態系，要一層層都維持健康狀態，才可以對抗一般人在意的膚況問題。皮膚分為表皮層、基底膜、真皮層，運用能量在0.3mm精準治療基底膜，當基底膜厚度增加了，便能夠防止黑色素掉落到皮膚深層形成深層斑點，改善如肝斑等的難纏斑點問題，再透過較深的深度刺激真皮層，可以有效率促進新生膠原蛋白，並且改善血管問題、泛紅酒糟肌膚問題，並恢復膚質澎潤感。

劉柏亨醫師表示，新一代的SYLFIRM X 矽谷電波X，擁有創新的雙波模式之外，台灣TFDA核准治療肝斑和痘疤適應症，不僅可改善臉部肌膚毛孔粗大、細紋或是鬆弛，對於疤痕組織例如痘疤、疤痕等也能有明顯的改善效果。林挺松醫師指出，運用新一代的SYLFIRM X 矽谷電波X一段時間了，針對治療基底膜多次之後，我們可以明顯看到患者的斑點和膚況都能改善到自己滿意的狀況。

林政賢醫師也說，矽谷電波X針對血管與斑點問題，像是淡化肝斑，消除發炎後的色素沉澱，或是治療異常血管增生，例如皮膚泛紅、酒糟肌、微血管擴張等問題相較上一代表現更好更穩定。

陳建名醫師更認為，基底膜就像是肌膚維持平衡健康的屏障，當這個屏障破損，不僅黑色素會往下掉更難以根治之外，更多肌膚致敏問題也會接腫而來。因此，有了一個新的保養方式讓基底膜回到像一個健康生態系讓人期待。