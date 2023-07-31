中油：8月國內天然氣價格電業用戶調降3％ 其餘持平 17:242023/07/31 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伴隨國際天然氣行情波動高檔回落、趨緩，中油宣布，8月份國內天然氣價格調整方案。依據政府核定之天然氣價格公式計算，8月天然氣價格電業用戶調降3％，非電業用戶持續配合政府物價穩定政策持平、不予調整。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市公幼師生比傳不調降 教育局：降至1：12目標不變 《鋼鐵股》豐興盤價 連2周持平 721斷氣中油今提檢討方案 出事儀控系統未來要改無插槽 #天然氣價格 #電業 #調降 #中油 #持平 也許您會感興趣 推薦閱讀 台電年終4.4個月遭質疑 王美花：虧損是因吸收成本穩定通膨 12:462023/07/22 財經 確保穩定供氣 中油永安通霄第二海管今過環評大會 17:302023/07/26 生活 《電子零件》欣興Q3營收估持平 今年資本支出約300億元 15:582023/07/26 財經 載板庫存去化緩慢 欣興看第三季僅持平 18:332023/07/26 財經 《半導體》創意降財測震撼AI 3外資說法一次看 13:482023/07/31 財經 國際原物料價格持穩 豐興本周開平盤 14:432023/07/31 財經 福斯調降今年出貨預測：900萬至950萬輛 23:272023/07/27 財經 分科測驗成績公布 3科23級分可填志願 預估分發錄取率與去年持平 11:472023/07/28 生活 《光電股》市況未轉佳 揚明光總座看Q3持平或略減(2-1) 08:382023/07/31 財經 《光電股》市況未轉佳 揚明光總座看Q3持平或略減(2-2) 08:382023/07/31 財經 碳封存計畫啟動 中油闖環評初審過關 17:172023/07/25 生活 原物料價穩但需求弱 豐興開平盤因應 11:522023/07/24 財經 西非CO2外洩釀千人亡 鐵砧山碳封存引發憂慮 中油緊急說明 19:462023/07/26 財經 中油：台中接收站安全儀控系統故障 3小時完全恢復送氣供電 09:422023/07/22 財經 中油桃煉委外勞工爭特休卻遭職場霸凌 將赴中油大樓靜坐抗爭 11:422023/07/26 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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