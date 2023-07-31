華碩集團旗下台智雲為亞洲唯一商用AI超算服務商，透過將台灣杉二號超級電腦算力整合NVIDIA優化的GPU運算框架，協助生醫產業輕鬆完成基因二級分析、藥物開發、醫學成像、加速分析，並以聯合學習技術和彈性多元化的雲端資料儲存方案，驅動醫療創新技術的研發與智慧轉型。

台智雲整合醫療產業需求和AI技術工具推出OneAI，在無須程式編碼條件下，三個步驟即可完成基因二級分析，體現高效益、低門檻特色。台智雲AI超級電腦採RAPIDS函式庫，以GPU高效運算處理龐雜資料，將訓練時間從數小時縮短為幾分鐘，再搭配涵蓋化學資訊學探索、分子動力學模擬、蛋白質結構預測、生物分子結構探索的NVIDIA Clara for Drug Discovery深度學習演算法，加速新藥開發。

另基因二級分析則採高輸出量、高精準度的NVIDIA Parabricks GPU加速分析，比傳統CPU解決方案速度快80倍，節省50％運算成本。透過MONAI（Medical Open Network for AI）開源深度學習框架，所提供逾20個預訓練的醫學影像辨識模型，可提升6倍成效。

台智雲並於今年的亞洲生技展中，偕同工研院、國衛院、NVIDIA、台基盟生技舉辦「AI超算與生醫產業的整合應用論壇」，共同分享整合AI超算與生醫技術發展的最新應用，並與工研院簽署合作MOU，優化酵素對接靶點技術、數位化分子篩選技術等應用方案，協助生醫產業輕鬆完成資料分析與模型訓練，展現台灣產研的技術能量和跨界整合的數位優勢。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章表示，華碩集團自2022年起與NVIDIA協助國衛院成立AI生醫創新中心，共同推動AI算力在生物科技領域的重大發展。此回攜手工研院整合AI應用與生醫工程的完整流程，一次滿足資料處理、運算環境架設、AI生醫模型訓練或技術工具打造的需求，以AI超算平台加速生醫技術研發及應用。