為了方便民眾即時領錢、存款，許多超商都會設置一台ATM供民眾使用。一位網友近日去超商領錢時，發現有阿伯拿了張椅子坐在ATM滑著平板，還把錢包攤開放在一旁，讓原PO忍不住好奇詢問，「有人知道他在幹嘛嗎？」，對此，有內行人分析，阿伯應該是跨行提款以參加銀行的行銷活動賺取免費購物金！

原PO在PTT發文表示，當時他半夜去超商想要領錢買消夜，結果就看到阿伯拿了張椅子坐在ATM前，還拿了1台平板，讓原PO腦中滿是疑惑，「有人知道他在幹嘛嗎？好奇…我只是想領個錢而已」；仔細一看可以發現，阿伯好整以暇的坐在台新銀行ATM前，把錢包架好攤開，其中還依稀可見1張張的藍色千元鈔票。

對此，許多人紛紛回應，「因為他在玩麻仔台」、「他在等電話」、「他等等就要接搖桿了」、「是在打機台逆」、「會有印一大串什麼券的，大概吧」、「原來ATM也能當機台玩」、「報警說有疑似車手，一直領錢」、「防詐騙人人有責，有可疑人士請報警」、「還以為在玩slot」、「帕青哥的概念」。

有內行人則說明，「解任務啦，不過我會去分行就是，跨行1次4點，我也都深夜解，看他皮包就知道啊1次只領1千，就是賺點，時薪大概3百啦，現在數位帳戶提供免手續費都20次起跳，1家就能賺80元了，大概20分內解決」、「之前遇到一個大嬸，也是在那邊浪費大家時間，報警還跟警察大小聲，無法無天」。

根據台新銀行官網說明，阿伯參加的活動，應是「ATM跨行交易滿5筆以上，每筆送台新Point4點」，9月30日前完成跨行提款、跨行轉帳或繳費等ATM跨行交易，每月累計滿5筆（含）以上即可回饋點數4點（含第1至4筆），交易金額需在10001元以上。