曾為多國元首煨煮鮑魚的鮑魚大王楊貫一，2007年4月20日來台，親自製作鮑魚料理。（圖／中時資料照片）

香港「阿一鮑魚」招牌菜創始人名廚楊貫一今（31）日傳出因病辭世，享壽90歲。楊貫一於1986年在釣魚台國賓館親自為鄧小平烹煮鮑魚，鄧小平品嘗後讚歎：「因為有開放政策，才有這麼好的鮑魚吃！」此讚美讓楊貫一走上職業生涯的高光時刻。1997年，楊貫一到台灣表演廚藝，時任總統李登輝也有機會品嘗了鮑魚、魚翅和燕窩，並大為讚賞。

楊貫一於1932年出生於廣東省中山縣，根據香港《東網》報導，他年輕時隻身前往香港打拚，創辦富臨飯店，不吝傾囊相授、樂於提攜後輩，帶領飯店更上一層樓，成為國際知名廚師。

楊貫一1983年起鑽研鮑魚料理，讓富臨飯店的生意蒸蒸日上， 1996年獲得國際御廚協會頒發的最高榮譽（C.C.C.）金章，世界上迄今只有三人，另兩位分別是前法國總統和前美國總統的御廚。

楊貫一的「阿一鮑魚」風靡香港與華人世界，除了廚藝精進之外，也與兩岸有關。根據《東周網》於2014年8月1日介紹，楊貫一於1986年在釣魚台國賓館親自為鄧小平烹煮鮑魚，鄧小平品嘗後讚歎：「因為有開放政策，才有這麼好的鮑魚吃！」此讚美讓楊貫一走上職業生涯的高光時刻。後來鄧小平的兒子鄧樸方赴香港時，也曾由霍家作東，到富臨飯店品嘗「阿一鮑魚」。

中國時報於1996年12月23日報導，鮑魚王楊貫一的阿一鮑魚在台北掀起熱潮，成為當年最高檔的聖誕大餐，達官顯要趨之若鶩。

中國時報於民國86年5月15日的報導。（取自中時資料庫）

1997年，楊貫一到台灣表演廚藝，時任總統李登輝也有機會品嘗了鮑魚、魚翅和燕窩，並大為讚賞。不料卻被批評李登輝享用的是頂級「三頭鮑」，每隻要價2萬至3萬元，媒體連續報導好幾天。

最後楊貫一親自飛到台灣澄清，李登輝當晚吃的並非是「三頭鮑」，而是宴席常用的「十六頭吉品鮑」，「三頭鮑」風波才慢慢平息。