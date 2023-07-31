從韓團INFINITE出道的韓星金明洙，去年自海軍陸戰隊退伍，今年和崔振赫搭檔推出回歸小螢幕的新作《Numbers：大廈之林的監視者們》，劇情描述只有高中學歷的會計師為了復仇雪恨，進入大型事務所挖掘弊端，以最不像會計師的方式實現正義的故事。

該劇於上周六在韓國播出最後一集後，金明洙隔日立即在個人IG上傳了一系列花絮照並留言感謝觀眾的支持，他日前接受韓媒訪問的內容也紛紛公開，在聊到崔振赫時，金明洙表示：「我在見到他之前因為會怕生，鎮赫哥又很高大，所以有些害怕，但他其實是個非常像小狗狗的人（形容熱情、好親近），實際配合之後很有默契，因此在劇中的兄弟情化學反應也很好。」

對於與INFINITE同團成員李成烈一起出演同一齣劇，金明洙先是笑著表示：「我在聽到選角選中他時覺得很神奇，心想『至少有一個熟人了』，但開拍後其實同框對戲的橋段沒有想象中那麼多，大多是各自拍各自的戲份，所以我們反而是在休息室裡聊了很多，並且互相說『好好表現』成為彼此的依靠。」

而在新作播畢的同時，金明洙、李成烈也正和INFINITE其他4位成員一同努力準備將於8月起，在4個城市舉辦的演唱會，其中一站就是9月2日在台北開唱friDay影音即日起至8月3日中午12點止，特別祭出「會員獨享優先購票」優惠活動，詳情見官網。