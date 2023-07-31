買賣不動產是多數人一生中經手最大筆金額的交易，也因為金額龐大，大部分的人會委託專業房仲協助。深耕房仲業超過20年的台慶不動產高雄華鳳文龍加盟店東蔡亞志認為，將心比心、誠實告知是身為專業的房仲經紀人最重要的工作態度，應該將已知的資訊、不論好的壞的都據實以告。他曾經遇過有物件在委託銷售期間，該社區突然發生非自然死亡的事故，蔡亞志以身作則，秉持誠實原則回報給考慮中的買方，不僅贏得買方們的肯定，還因此多創造出3筆成交。

不論好的、壞的都告知 讓客戶留下好印象

蔡亞志回憶道，當時客戶委託銷售的物件，因為交通便利、生活機能佳，才開賣3天，已經有3組買方前來看房。由於同仁平時深耕社區，開賣幾天後竟接到社區管理室電話通知，說發生社區空地有人墜樓死亡的意外，已經報警處理，並告知同仁，死者是從鄰地透天厝墜樓到社區內空地，並非該社區住戶。

同仁得知消息後，第一時間回報蔡亞志，並憂心忡忡地問應該要如何處理，蔡亞志說：「事實是掩蓋不了的，既然發生了就不要隱瞞，誠實告知就是了。」雖然在法規上，該物件不會被歸類為凶宅，沒有告知並不違法，但設身處地想，如果自己是買方、是否會希望經紀人可以誠實告知？「所以當然要向客戶完整報告，即便買方客戶會因此而縮手不買，但誠實告知是房仲基本職責，贏得客戶信賴比成交重要！」

於是，同仁立即打電話向已帶看過的3組買方一一說明。第1組買方在得知消息後，因為有些顧慮而放棄，但非常感謝同仁的誠實告知，並請同仁繼續幫忙找房子，很快地兩周後便順利找到了適合的物件成交。

而第2組買方在聽到消息後，也表明沒有購買意願了，但同仁的誠實態度讓他留下很好的印象；後來這位客戶的舊房子要出售，便想起了蔡亞志團隊的誠實服務，回來找他們委託。

第3組買方在與家人討論後，覺得社區空地與該物件的距離較遠，而且也不是真的發生在社區內，並不會影響他們想要購屋的意願，當下也出價斡旋，最終順利成交。

蔡亞志表示，這次的經驗就是堅守誠實的最佳範例，不只原先案件順利成交，「先誠實再成交」的服務態度也讓客戶對台慶不動產經紀人的信任感提升，看似當下錯失了一次成交，但贏得客戶信賴後，未來還是有服務的機會。

蔡亞志團隊以誠實態度服務客戶，半年內創造2,000萬元業績。(圖片來源：永慶房產集團)

細心謹慎的服務態度 帶動團隊專任委託比超過3成

蔡亞志也分享，永慶房產集團提供許多「誠實服務」相關的教育訓練，店內也有設計經紀人的標準服務流程，以確保所有的夥伴都知道該如何提供完整、詳細的資訊給客戶，比方說，除了內政部規定的「現況說明書」必須確實填寫，也會要求經紀人在現場詢問調查後如實完成「現況詢問調查表」，像是上面所述的案例，就必須透過現況詢問才能得知。

現在科技進步、資訊流通快速，又有實價登錄可供查詢，與其被客戶詢問才被動告知，不如一開始就據實以告所有已知的屋況缺點、成交行情等資訊，讓客戶感受到經紀人的用心與誠實。簡單說，就是「說清楚，講明白，業績自然來」，這才是長久經營之道。

從退伍後就加入房仲業，蔡亞志歷經多家房仲品牌，從房仲小白奮鬥到店長一職，再創業加盟台慶不動產高雄華鳳文龍加盟店，並在短短半年時間，業績就突破2,000萬元，這一路走來蔡亞志始終堅信，要做好房仲經紀人工作，要先獲得客戶信賴，而「誠實房仲」是最能獲得客戶信賴的重要關鍵，這也造就蔡亞志個人專任委託占比超過六成、團隊的專任委託占比超過三成。除了自己嚴守「誠實房仲」之外，他也再三叮囑每位同仁：「房仲經紀人肩負著客戶成家夢想，不能為了成交短視近利，一定要落實『先誠實再成交』，將客戶權益擺第一。」

台慶不動產高雄華鳳文龍加盟店累積的誠實口碑，帶動專任委託比超過3成。(圖片來源：永慶房產集團)

台慶不動產高雄華鳳文龍加盟店│蔡亞志

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