相隔316天 南化水庫再度溢流 台水：9月底前供水無虞 17:322023/07/31 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 越域引水奏效加上颱風雨進帳，南化水庫31日下午4時滿庫溢流。（台灣自來水公司提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長期越域引水奏效，南化水庫31日下午4時溢流。（台灣自來水公司提供／程炳璋台南傳真） 儘管今年集水區降雨有限，長期自高雄旗山溪越域引水的南化水庫，近日有杜蘇芮颱風雨加持，水庫31日下午4時達滿庫溢流，上次溢流已是去年9月20日，距今316天。台灣自來水公司表示，9月底前供水無虞，惟目前水情燈號仍惟黃燈，呼籲民眾仍要節約用水。 颱風過後菜價上揚 南市府消保官：葉菜及瓜果漲幅約3成 颱風不給力 曾文水庫蓄水率未達2成 期待午後雷雨 卡努颱風料直逼浙江沿海 陸氣象台：強度可達強颱 # 南化水庫 #溢流 #供水 #越域引水 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南國中小總動員清理校園 把握登革熱防治黃金期 15:412023/07/31 生活 嘉義牡蠣災損初估逾7000萬元 蚵農怨被氣象局害慘 17:522023/07/30 生活 卡努颱風影響 台灣虎航、星宇取消8/1沖繩航班 11:282023/07/31 生活 台南市突降暴雨 曾文水庫蓄水破億噸達2成滿 13:502023/07/31 生活 登山客注意！能高越嶺道10公里處嚴重崩塌 步道＋天池山莊暫封閉 16:532023/07/31 生活 萬芳颱風天台東開唱 感動喊：謝謝你們沒有退票 15:442023/07/30 娛樂 苗62線大量落石坍方 雙向道路一度封閉 15:372023/07/31 生活 卡努增強中 明晚北台灣變天 吳德榮揭海警機率 07:522023/07/31 生活 高市颱風假延後宣布害值勤警討嘸加班費 陳其邁回應了 13:562023/07/31 生活 卡努恐成長壽颱 鄭明典PO一圖：已具季風環流圈特徵 09:242023/07/31 生活 杜蘇芮颱風過境福建致145萬人受災 直接災損逾133億元 09:282023/07/30 兩岸 颱風天盜竊梅花鹿釀1死 1竊嫌羈押禁見 17:022023/07/30 社會 颱風過後「報復性」出遊 北港朝天宮等景點湧人潮 17:162023/07/30 生活 卡努路徑有變！專家：在台灣北方卡太久 對2地非好事 08:412023/07/31 生活 北市喊話前瞻預算別分藍綠 陳建仁：北市補助款全國最高 11:382023/07/31 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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