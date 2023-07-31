長期越域引水奏效，南化水庫31日下午4時溢流。（台灣自來水公司提供／程炳璋台南傳真）

儘管今年集水區降雨有限，長期自高雄旗山溪越域引水的南化水庫，近日有杜蘇芮颱風雨加持，水庫31日下午4時達滿庫溢流，上次溢流已是去年9月20日，距今316天。台灣自來水公司表示，9月底前供水無虞，惟目前水情燈號仍惟黃燈，呼籲民眾仍要節約用水。