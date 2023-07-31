外資現貨賣超88億，期貨轉作淨空單為3,786口。自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為5,000餘口，賣權OI增量呈現不足。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權上檔壓力沉重。
群益期貨指出，外資賣現貨賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為悲觀。
技術面台股繼6月16日、7月18日後再度出現爆量黑K，目前在上檔賣壓沉重下，短線台股轉以選擇權方式保守操作。
台股31日出現假突破格局，開盤受美股激勵上攻創波段新高，但在高檔獲利賣壓出籠下，終場台股由紅翻黑收在月線附近位置，成交金額爆大至4,828億。AI族群明顯承壓，目前在台股出現黑K吞噬下，短線台股轉以選擇權方式保守操作。
外資現貨賣超88億，期貨轉作淨空單為3,786口。自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為5,000餘口，賣權OI增量呈現不足。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權上檔壓力沉重。
群益期貨指出，外資賣現貨賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為悲觀。
技術面台股繼6月16日、7月18日後再度出現爆量黑K，目前在上檔賣壓沉重下，短線台股轉以選擇權方式保守操作。
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