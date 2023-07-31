主辦宣布加場9月25日晚上8點的女性限定場。（寬宏提供）

韓國18禁的成人猛男秀音樂劇WILD WILD《DREAM》先前登台消息一公布，即造成網路上熱烈迴響，粉絲瘋狂留言標記朋友，台北限定的75分鐘完整演出，當天一開賣尊榮VIP座位即搶購一空，粉絲紛紛敲碗再加演。韓國猛男歐巴感謝大家熱情支持，正式宣布加場9月25日晚上8點女性限定場次，讓大家Monday不Blue，加演場票於31日開賣。

WILD WILD《DREAM》音樂劇將帶你現場感受8位韓國歐巴們的超嗨熱舞、超近距離的貼身互動，享受完整75分鐘心跳加速的show音樂劇演出！絕對讓你臉紅心跳、欲罷不能。節目內容以入睡的女性在夢中展開的夢幻旅程為主題，並從滿足女性幻想為出發，是一部韓國18禁以及僅有女性才能入場的限定show音樂劇，這次來台原汁原味完整重現75分鐘最狂野激情的演出。

不管是喜歡文青型、可愛型、精壯型、鄰家大男孩型，WILD WILD《DREAM》音樂劇讓你一次看到！擁有超結實身材和迷人魅力的10位韓國歐巴演員李國榮、柳志翰、金士烘、金東熙、姜天一、李熙中、李潤濟、朴道鏡、正HANSAEM、韓鎭煜即將來台，帶大家解放身心靈，其中演員李國榮與姜天一更曾參與過Netflix《體能之巔：百人大挑戰》，鮮明的肌肉線條，真的讓人一秒陷入歐巴的魅力之中。