誤信偽善者慘賠百萬，桃警出動逮捕假理專。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

1名被害人平日經常從事慈善工作，今年5月份經網友推薦加入一個慈善團體群組，群組內原本都在分享做公益的心得，最近突然有人號召大家一起集資，投入股市賺取更多資金做善事。被害人原本不以為意，沒想到多名群組成員私訊她，用話術鼓勵甚至質疑她為何不合群一起投資，導致被害人承受極大壓力，前後數次共交付上百萬款項給負責投資事宜的「理財專員」，每次對方收錢都會給一張收據，後來經朋友提醒被害人才驚覺不對勁，便向桃園警察分局大樹派出所報案。

大樹派出所長張邦寧立即與同仁組成專案小組積極追查，嫌犯食隨知味又通知被害人「投資」156萬元，專案人員布下天羅地網，42歲吳姓女子昨特意穿著套裝，偽稱理財專員前來收款，員警見時機成熟上前出示身分將其包圍，吳女當場嚇得說不出話來，員警依法將其逮捕移請偵辦，並將持續追查其幕後詐騙集團。

警方呼籲民眾切勿輕信未經查證的不明資訊，以免陷入詐騙集團陷阱。