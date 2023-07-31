時代力量立委陳椒華31日偕環保團體召開記者會，指環保署前督察總隊長李健育不只涉及性騷部屬，還利用上班時間赴溫泉會館幽會，她也出示當年檢舉函、影片等事證，呼籲行政院立即將李健育停職調查，也不應讓涉及包庇性騷下屬的環保署長張子敬接任政務委員。

陳椒華表示，張子敬2019年1月14日接任環保署署長，且擔任副署長達10餘年，與李健育相當熟捻。吹哨者曾於2018年、2019年及2020年多次向前行政院長蘇貞昌、張子及監察院檢舉李健育不良事蹟，並提出相關照片及影片佐證，包括在烏來和泰安溫泉拍到上班時間幽會的照片和影片，盼指派政風人員暗中調查，卻遭無視及掩蓋。

陳椒華表示，據檢舉函內容，李健育甫接任督察總隊總隊長即逼迫一位貌美女同仁每天到他辦公室陪吃飯，後來李還二度遭拍攝在上班日與女同仁前往溫泉會館，她要求環保署說明李健育當天是否？公務機關主管可在上班時間去洗溫泉幽會？請二度收到檢舉的行政院說明是否有調查報告？

陳椒華並出示當初內部吹哨者提供給行政院及監察院的照片及影片，質疑李健育這些被檢舉的任內不當交往、利用上班時間赴溫泉會館幽會等破壞官箴的作為，蘇貞昌院長、張子敬署長竟然完全無視，陳椒華表示，難怪執政黨不敢推動「吹哨者保護法」的立法。

陳椒華再質疑，從之前的原能會主委謝曉星事件到現在，執政黨顯然沒有學到教訓，面對問題只會袒護，直到火燒屁股才可能認真處理，她要求陳建仁應以相同標準檢視李健育，立即將其停職調查，至於涉及包庇的張子敬，不僅應停職調查，也不該接任政務委員。她呼籲，張子敬應知所進退，勿再貪戀政委高位，繼續讓行政院蒙羞。

陳椒華最後強調，立法院甫通過「性平三法」，若陳建仁執意讓張子敬未來接任政務委員，等於在告訴國人「執政黨對性騷零容忍是玩假的」，也等於在告訴不肖官員只要有關係就做什麼壞事都沒關係，反而還可以升大官，這會是最差勁的示範，更顯示性平三法的修法也都白修了。