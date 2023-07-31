因應天使輪沉沒事件，麥寮海洋號、中油、港勤及海歷公司等船隻協力應變。（海洋委員會提供／林瑞益高雄傳真）

帛琉籍天使輪（ANGEL）於7月21日凌晨於高雄港外約2.8浬處沉沒，海洋委員會海洋保育署今（31）日表示，31日清晨4單位合作，累計清除航程超過200浬，搭配潛水團隊下水積極堵漏，希望於今日完成外溢油汙清除工作。

海保署說，首先以遙控無人機（UAV）從空中監測發現沉船處南方仍有油汙，麥寮海洋號、中油、港勤及海歷公司等11艘船隻63名船員隨即出動。海巡署同步於岸際監控永安到小琉球海域，搭配熱顯像儀機動車於柴山岸際監測，海上則有6艘海巡艇協助巡視近岸海域，皆未發現有油汙。

為促使船東積極負起責任，海洋委員會已於7月26日依違反海洋汙染防治法裁處船東30萬元，及限制重要船員離境等行政處分，於7月29日依行政程序法第76條規定向代理人香港商伍航亞洲有限公司台灣分公司送達。

7月28日再依海汙法第33條第2項規定命船舶所有人於7月30日前採取必要措施防汙。海委會指出，今日稽查結果顯示船東並未採取措施，決定做第2次裁處，罰鍰加倍至60萬元，並再給予2日改善期限至8月2日，如仍未改善將按次處罰，不容汙染者逃避造成海洋汙染該承擔的責任。

此外，執行海汙應變計畫的海保署長黃向文再次感謝台塑公司、中油公司、港務公司等單位，同心協力投入油汙清除作業。